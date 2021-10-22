Çorum'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında yangın meydana geldi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alırken, sinir krizi geçiren vatandaş hastaneye götürüldü.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan apartmanda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

3 katlı bir binanın çatısında kısa sürede büyüyen alevler apartmanın yan tarafında bulunan yan binaya sıçradı.

Binalardan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alırken, yangın nedeni ile sinir krizi geçiren bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.