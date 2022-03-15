Çorum'da camiye gelen imam, gencin notuyla duygulandı

Camide namaz kıldığı sırada elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gencin, namazın ardından ilan panosuna bıraktığı not ve 10 lira din görevlisi Yasin Şeker'i duygulandırdı.

Çorum'un Güveçli köyünde namaz kılmak camiye gelen bir genç, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı.

Namazın ardından genç camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için, panoya "Namaz kılarken ısıtıcı açtım" notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı.

Akşam namazı için camiye gelen din görevlisi Yasin Şeker notu ve parayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"GÜZEL KARDEŞİMİZİN BU HAREKETİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Camideki güvenlik kameralarından olay anına ait görüntüleri izleyen Şeker, "14 Mart 2022 tarihinde ikindi namazını kıldık ve namazdan sonra eve geçtim. Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" ifadelerine yer verdi.