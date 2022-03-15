Petrol
100.51
-5.98%
Euro
16.27
0.48%
Dolar
14.81
0.17%
Altın
920.26
-0.83%
Borsa
2091
0.10%
Bitcoin
572.717
-1.24%
BTXN Coin
38.84
-0.35%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Çorum'da camiye gelen imam, gencin notuyla duygulandı

    Camide namaz kıldığı sırada elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gencin, namazın ardından ilan panosuna bıraktığı not ve 10 lira din görevlisi Yasin Şeker'i duygulandırdı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da camiye gelen imam, gencin notuyla duygulandı

    Çorum'un Güveçli köyünde namaz kılmak camiye gelen bir genç, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı.

    Namazın ardından genç camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için, panoya "Namaz kılarken ısıtıcı açtım" notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı.

    Akşam namazı için camiye gelen din görevlisi Yasin Şeker notu ve parayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

    "GÜZEL KARDEŞİMİZİN BU HAREKETİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

    Camideki güvenlik kameralarından olay anına ait görüntüleri izleyen Şeker, "14 Mart 2022 tarihinde ikindi namazını kıldık ve namazdan sonra eve geçtim. Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" ifadelerine yer verdi.

    Çorum da camiye gelen imam, gencin notuyla duygulandı #1

    Çorum da camiye gelen imam, gencin notuyla duygulandı #2

    Çorum da camiye gelen imam, gencin notuyla duygulandı #3

    Çorum da camiye gelen imam, gencin notuyla duygulandı #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Mart 2022 İSKİ kesinti sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Mart 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Zelensky, müzakerenin amacının lider görüşmesine öncülük olduğunu söyledi
    Gündem

    Zelensky, müzakerenin amacının lider görüşmesine öncülük olduğunu söyledi

    Görüş Bildir