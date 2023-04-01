Çorum'da çocuklar için 'tekne orucu iftarı' düzenlendi Çorum Belediyesi, çocukları oruca alıştırmak için geleneksel "tekne orucu iftarı" düzenledi.

AA

Çorum'da Millet Bahçesi'nde orucu ve ibadeti sevdirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe çocuklar aileleri ile birlikte katıldı.

Öğle ezanıyla beraber sembolik olarak oruçlarını açan çocuklara yönelik palyaço ve animasyon gösterileri yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yarım gün oruç tutan çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Çocuklara hediyeler dağıtıldı

İftarın ardından çocuklara çikolata, şeker, kek ve krakerden oluşan hediye paketlerini dağıtan Aşgın, tekne orucunun Anadolu'ya özel bir gelenek olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızın oruçlarını Allah kabul etsin"

Bu gelenekle çocukların oruca alışmaları için yarım gün oruç tutturulduğunu belirten Aşgın şu ifadeleri kullandı: