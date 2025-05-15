AA
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti..
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu F.A.K.A.B. (41) ve R.M.M. (32) takibe alındı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlılar Kale Mahallesi'nde kaldıkları evde gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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