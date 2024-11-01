Çorum'da Dubai çikolatası market ve pastanelerde yok satıyor

İHA

Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası, hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi.

Gençler arasında hızla yayılan bu trend, çikolataya olan talebi artırırken işletmeleri de yeni siparişler vermeye yönlendirdi.

STOKLAR ERİDİ

Bazı işletmeler, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek yeni stokların en kısa sürede geleceğini duyurdu.

İŞLETMELERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Dubai çikolatasının Çorum Sungurlu’da gördüğü yoğun ilgi, yerel işletmelerin de yüzünü güldürüyor.

"BÖLGEDE ÇİKOLATA KÜLTÜRÜ GELİŞTİ"

Market ve pastane sahipleri, çikolatanın Sungurlu’da kısa sürede bu kadar popüler hale gelmesinden memnun olduklarını belirterek, bölgedeki çikolata kültürünün geliştiğini ifade etti.