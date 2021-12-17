Euro
19.087
7.18%
Dolar
16.861
7.53%
Altın
984
8.46%
Borsa
2.121
-6.92%
Bitcoin
786.674
4.44%
BTXN Coin
39.30
0.12%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Çorum'da ekmeğe zam geldi

    Sungurlu ilçesinde artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, 1.75 TL'den sattıkları ekmeği artık 2.50 TL'ye satıyor.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da ekmeğe zam geldi

    Çorum’un Sungurlu ilçesinde, maliyetlerin artması ile birlikte fırıncılar ekmeğe 50 kuruş zam yaptı.

    Sungurlu'da ekim ayı sonunda gramajı 10 gram düşürerek 240 gram ekmek 2 TL’den satılmaya başlanmıştı.

    2.50 TL'YE SATILIYOR

    Önceden, 1.75'den satılan 250 gram ekmek şimdi ise 2.50 TL'ye satılmaya başladı.

    Çorum da ekmeğe zam geldi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir