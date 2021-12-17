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- Çorum'da ekmeğe zam geldi
Çorum'da ekmeğe zam geldi
Sungurlu ilçesinde artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, 1.75 TL'den sattıkları ekmeği artık 2.50 TL'ye satıyor.
- İHA
- 17.12.2021 - 16:41
- Güncelleme : 17.12.2021 - 16:59
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, maliyetlerin artması ile birlikte fırıncılar ekmeğe 50 kuruş zam yaptı.
Sungurlu'da ekim ayı sonunda gramajı 10 gram düşürerek 240 gram ekmek 2 TL’den satılmaya başlanmıştı.
2.50 TL'YE SATILIYOR
Önceden, 1.75'den satılan 250 gram ekmek şimdi ise 2.50 TL'ye satılmaya başladı.