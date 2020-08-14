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- Çorum'da evlerin küle döndüğü yangında kahreden detay
Çorum'da evlerin küle döndüğü yangında kahreden detay
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 13:03
Çorum'un Bayat ilçesi Yatukcu mahallesinde Ömer Çetin'e ait evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine belediyeye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etmişti.
ANNE İÇUZ, HASTANEDE KREŞ OLMADIĞI İÇİN ÇOCUKLARINI KOMŞUYA EMANET ETMİŞ
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangında, yürek yakan bir detay da günyüzüne çıktı.
Yangında yaşamını yitiren Yusuf (8) ve Elif İçuz (4)'ün anneleri Fatma İçuz'ün, olayın yaşandığı gün nöbete giderken, hastanede kreş olmadığı için çocuklarını komşuya bıraktığı ortaya çıktı.
İçuz'un 4 yaşındaki Elif ve 8 yaşındaki Yusuf'u bıraktığı komşusunun evinde yangın çıkarken, iki kardeş feci şekilde can vermişti. İçuz kardeşlerin cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulunmuştu.
KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin cenazeleri dün akşam Balıkesir Başçeşme Mezarlığı morguna getirildi. Öğle namazının ardından çocukların cenazeleri, Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'nde bulunan dedelerinin evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından mahalle mezarlğına götürülen cenazeler, burada toprağa verildi.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede, arkadaşlarının desteğiyle ayakta duran hemşire anne Fatma İçuz'un çocuklarının tabutuna son bakışı herkesi ağlattı.
SOSYAL MEDYADAN ACILI ANNEYE DESTEK
Acı olay tüm Türkiye'de üzüntüyle karşılanırken, iki evladını görev başındayken kaybeden hemşire anneye başsağlığı mesajları yağdı. Binlerce kişi sosyal medyada #AcınıPaylaşıyoruzFatmaHemşire etiketiyle sağlık çalışanlarının zorlu mesai şartlarına tepki gösterdi.