Çorum'da evlerin küle döndüğü yangında kahreden detay

Çorum'un Bayat ilçesinde yaşanan yangın faciasında hayatlarını kaybeden Elif İçuz (4) ve Yusuf İçuz (8) kardeşleri, hemşire olan annelerinin nöbete giderken komşuya emanet ettikleri ortaya çıktı.

Çorum'un Bayat ilçesi Yatukcu mahallesinde Ömer Çetin'e ait evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine belediyeye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etmişti.

ANNE İÇUZ, HASTANEDE KREŞ OLMADIĞI İÇİN ÇOCUKLARINI KOMŞUYA EMANET ETMİŞ

4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangında, yürek yakan bir detay da günyüzüne çıktı.

Yangında yaşamını yitiren Yusuf (8) ve Elif İçuz (4)'ün anneleri Fatma İçuz'ün, olayın yaşandığı gün nöbete giderken, hastanede kreş olmadığı için çocuklarını komşuya bıraktığı ortaya çıktı.

İçuz'un 4 yaşındaki Elif ve 8 yaşındaki Yusuf'u bıraktığı komşusunun evinde yangın çıkarken, iki kardeş feci şekilde can vermişti. İçuz kardeşlerin cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulunmuştu.

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin cenazeleri dün akşam Balıkesir Başçeşme Mezarlığı morguna getirildi. Öğle namazının ardından çocukların cenazeleri, Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'nde bulunan dedelerinin evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından mahalle mezarlğına götürülen cenazeler, burada toprağa verildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede, arkadaşlarının desteğiyle ayakta duran hemşire anne Fatma İçuz'un çocuklarının tabutuna son bakışı herkesi ağlattı.

SOSYAL MEDYADAN ACILI ANNEYE DESTEK

Acı olay tüm Türkiye'de üzüntüyle karşılanırken, iki evladını görev başındayken kaybeden hemşire anneye başsağlığı mesajları yağdı. Binlerce kişi sosyal medyada #AcınıPaylaşıyoruzFatmaHemşire etiketiyle sağlık çalışanlarının zorlu mesai şartlarına tepki gösterdi.