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    Çorum'da fırıncılar ekmek fiyatlarını düşürdü

    2 liraya yükselen ekmek 1 lira 50 kuruşa düşürülürken, rekabete giren fırıncılar, 200 gram ekmeğin fiyatını 1 lira 25 kuruşa kadar indirdi.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 11:19
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    Çorum'da fırıncılar ekmek fiyatlarını düşürdü

    Enflasyonla birlikte yükselen gıda fiyatlarının artışı, fırıncıları da etkiledi.

    Çorum'un Osmancık ilçesinde 2021 Aralık ayının ilk haftasında maliyetlerindeki artışlar sebebiyle 75 kuruşluk artışla 2 lira 25 kuruştan satışa sunulan 200 gram somun ekmek, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle birçok fırında eski tarife olan 1 lira 50 kuruşa geri çekildi.

    REKABETE GİREN FIRINCILAR EKMEĞİ, 1 LİRA 25 KURUŞA İNDİRDİ

    Bazı fırıncılar, eski tarifenin bile altında olan 1 lira 25 kuruştan satmaya başladı.

    Fırıncılar arasındaki rekabet sonucu 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruş, 1 lira 50 kuruş ve 2 liradan satışa sunulmuştu.

    SİMİTE DE 50 KURUŞ İNDİRİM

    2021 Aralık ayında 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan simit, yaşanan yoğun rekabet nedeniyle 50 kuruş indirimle 2 liraya çekildi.

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