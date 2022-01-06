Çorum'da fırıncılar ekmek fiyatlarını düşürdü

2 liraya yükselen ekmek 1 lira 50 kuruşa düşürülürken, rekabete giren fırıncılar, 200 gram ekmeğin fiyatını 1 lira 25 kuruşa kadar indirdi.

Enflasyonla birlikte yükselen gıda fiyatlarının artışı, fırıncıları da etkiledi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2021 Aralık ayının ilk haftasında maliyetlerindeki artışlar sebebiyle 75 kuruşluk artışla 2 lira 25 kuruştan satışa sunulan 200 gram somun ekmek, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle birçok fırında eski tarife olan 1 lira 50 kuruşa geri çekildi.

REKABETE GİREN FIRINCILAR EKMEĞİ, 1 LİRA 25 KURUŞA İNDİRDİ

Bazı fırıncılar, eski tarifenin bile altında olan 1 lira 25 kuruştan satmaya başladı.

Fırıncılar arasındaki rekabet sonucu 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruş, 1 lira 50 kuruş ve 2 liradan satışa sunulmuştu.

SİMİTE DE 50 KURUŞ İNDİRİM

2021 Aralık ayında 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan simit, yaşanan yoğun rekabet nedeniyle 50 kuruş indirimle 2 liraya çekildi.