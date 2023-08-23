Çorum'da Gelecek Partisi'nde istifa şoku: Başkan istifa etti Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor.

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Zehir zemberek açıklamalar

Partideki liyakatsiz ve egoist bir yönetim anlayışından ve başarının takdiri yerine kıskanılması yüzünden böyle bir karar aldığını ifade eden Muhammed Taha Derin, görev yaptığı süre içerisinde il yönetimiyle uyum içerisinde çalışamadığını, ilçe teşkilatlarına destek olunması gerektiği yerde köstek olunduğunu söyledi.

"Zihni uyanıklarla artık çalışmak istemiyoruz"

Bugün kadar Merkez İlçe Teşkilatı’nın il teşkilatı tarafından yok sayıldığını aktaran Derin şunları kaydetti:

Yaşadığımız genel seçimler öncesi ve sonrasında oluşan bir çok olumsuz duruma sükunet ile göğüs gererek çalışmalarımıza devam ettik. Lakin birçok kez Genel Merkez nezdinde de dile getirmiş olduğumuz liyakatsiz ve egoistlik üzerinde devam eden yönetimler sonucunda istifa kararı almış bulunmaktayım. Seçilmiş ilçe başkanları ile istişare etmeyen, ilçe teşkilatlarına maddi veya manevi destek veremeyen, partisinin mitinglerine bile katılmayan ve katılım sağlamaktan korkan il teşkilat yapısıyla, başarıyı sosyal medya ve basın üzerinden arayan zihni uyanıklarla artık çalışmak istemiyoruz. Oysaki bizler yola alışılmış, kirlenmiş ve yozlaşmış siyasete tepki olarak, tekrardan yerel siyaseti güçlendirerek, Genel Merkez ve merkezlere yön veren bir tutarlılıkla, gelecekte temsiliyetin çoğunluğunu ve çeşitliliğinin sağlanması amacıyla ve gelecek nesillere bir değer bırakabilme vesilesine hasıl olabilmek için yola çıkmıştık.

"Takdir güzide Çorum halkınındır"

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı olarak hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inandığını dile getiren Derin şöyle devam etti: