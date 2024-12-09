Çorum'da iki köyü birbirine bağlayan yol yarım asır sonra eski günlerine dönüyor

İHA





Çorum’un Osmancık ilçesinde Karalargüney köyü ile Konaca Köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve 'Ata Yolu' olarak bilinen yol, zamanla sel baskını ve doğal etkenler neticesinde bozularak kullanılamaz hale geldi.

Yolun yeniden iki köyü birbirine bağlaması için Çorum İl Özel idaresi tarafından çalışma başlatıldı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ekipler tarafından yolda iş makineleri ile genişletme çalışması yapılıyor.

"TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Çalışma ile ilgili bilgi veren Karalargüney köyü Muhtarı Samittin Güler şunları söyledi: