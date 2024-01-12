Çorum'da işçi maaşlarına yüzde 150 artış yapıldı Çorum Belediyesi’nde çalışan daimi işçileri ilgilendiren 2024 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işçiyi memnun eden rekor bir zam kararıyla kararla tamamlandı. Daimi işçinin 2024 yılının ilk altı ayında alacağı ortalama ücrette önemli oranda iyileştirme sağlandı.

İHA

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sözleşme imza töreni için sendika yöneticileri ve işçilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, işçiyi memnun eden güzel bir sözleşmeye imza attıklarını dile getirdi.

Köroğlu, “Belediye Başkanımız bizleri kırmadı. 1 yıllık çok güzel bir sözleşme oldu. İşçi kardeşlerimize yüzde 150’ye yakın bir artış yaptık. Yevmiye ücretleri, aile ve çocuk yardımı, yemek yardımı ve diğer sosyal yardımlarla birlikte daimi işçimizin önemli oranda artış yaptık. İşçimize hak ettiği ücreti verdik.” diye konuştu.

Enflasyon oranında artış yapılacak

Köroğlu, sözleşme kapsamında yılın ikinci altı ayında da enflasyon oranında maaşlarda artış yapılacağını belirerek “01 Temmuz’da memura yapılan zam oranında yeniden artış yapılacak. İşçinin alın terinin karşılığını verdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

"Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa biz bu hakkı teslim etmeliyiz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da imzaladıkları yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti. Belediyecilik hizmetlerinde topyekun bir başarıya imza attıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Bunu tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizim merkezimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa biz bu hakkı teslim etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 150 artışla muazzam bir sözleşme imza attıklarını dile getiren başkan Aşgın, “Gerçekten işçimiz bunu hak ettiği için veriyoruz. Bizim işçimizin evini geçindirmesi, çocuklarına güzel bir gelecek hazırlaması için hak ve adalet ölçüsü ile sözleşmemizi belirledik. Hayırlı olsun.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)