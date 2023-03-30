Çorum'da kaçak alkol operasyonu! 12 kişi yakalandı Kentte vatandaşların zehirlenmesini engelemek isteyen ekiplerin düzenlendiği 8 ayrı operasyonda kaçak alkol ve sigara malzemesi yakalandı. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İHA

Türkiye'de vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler her türlü önlemi almaya devam ediyor.

Yapılan denetimlerle binlerce vatandaşın hayatı kurtarıldı.

Özellikle eğlence merkezlerine satılan kaçak alkollere geçit verilmiyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Sungurlu İlçesi'nde düzenlenen 8 ayrı operasyon düzenlendi.

Suç unsurları bulundu

Edinilen bilgiye göre, İl Merkezi ve Sungurlu İlçesinde 7-28 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonel çalışmalarda 99 bin 800 adet kaçak makaron sigara, 39,5 kg kaçak kıyılmış tütün, 8 bin 36 litre kaçak içki, 25 şişe kaçak içki, 28 adet kaçak elektronik sigara likidi, 11 adet kaçak elektronik sigara, 2 adet sigara basma makinesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 2 adet suç unsuru senet, 2 adet suç unsuru çek, 2 adet sahte 100 Amerikan Doları, 1 adet sahte 1 Amerikan Doları, 1 adet sahte para kontrol kalemi ele geçirildi.

12 kişiye işlem yapıldı

Kaçak alkollü içki ve sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.