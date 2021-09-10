Çorum'da kaçan aracı kovalayan polis otomobili takla attı

Gazi Caddesi'nde devriye ekibi, şüphelendiği araca dur ihtarında bulundu. Aracın kaçmaya başlamasının ardından peşine düşen ekipler ağaca çarparak takla attı. Kaza sonrası kaçan sürücü de yakalandı.

Çorum'un Gazi Caddesi'nde kaza gerçekleşti.

Cadde üzerinde devriye yapan trafik ekibi, Valilik kavşağı istikametine seyir halinde olan Onur Gazi G. yönetimindeki otomobilin farlarının yanmadığını görünce dur ihtarında bulundu.

'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

Ancak Ancak 'dur' ihtarına uymayan araç, Valilik kavşağına doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri de aracın yakalanması için kovalamaya başladı. Valilik kavşağında kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis otosu önce Bahabey Caddesi’nden Gazi Caddesi’ne geçmeye çalışan Özgül Ö. yönetimindeki otomobile ardından ise yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi.

Kazanın ardından araçta bulunan 2 polis yaralandı. Yaralı polislerden Süleyman T, vatandaşlar tarafından devrilen araçtan çıkarılırken, diğer polis memuru Ahmet K, polis otosunda sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulansların yanı sıra Çorum Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

EKİPLER, YARALI POLİSİ ÇIKARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Araç içerisinde sıkışan polis memuru Ahmet K.’yı kurtarmak için itfaiye, polis, sağlık görevlileri seferber oldu. Talihsiz polis memuru itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından oto içerisinden çıkarıldı. Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Gazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan polis otosunun olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde araç trafiğine yeniden açıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ KAZA YERİNE GELDİ

Olayın duyulmasının ardından Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerine geldi. Olay hakkında bilgi alan Gülser, polis otosunda sıkışan yaralı polis kurtarılana kadar bölgeden ayrılmadı.

Talihsiz polisin araç içerinden çıkarılmasının ardından Gülser, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti. Gazetecilere açıklama yapan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, “Ekiplerimiz bugün akşam yaptıkları uygulama sırasında kaçan aracı kovalarken Valilik kavşağına geldikleri sırada kaza yaptılar. Arkadaşımızın birisi yaralı. Kaçan araç ve sürücüsü yakalandı” dedi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan kaçan araç sürücüsü, Çorum Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı yakınlarında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alkol testi yapılan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Çorum'da kaçan aracı kovalayan polis aracı takla attı VİDEO