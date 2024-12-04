Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Çorum'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Özellikle yüksek rakımlı alanlar, lapa lapa yağan kar ile beyaza büründü.

KAZAYA SEBEP OLDU

Kar yağışının Alaca ilçesinde etkili olan kar yağışı kazaya sebep oldu.

Çorum-Akacak karayoluna seyir halinde olan bir tır, karlı yolda kayması neticesinde makaslayarak tabela direğine çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.

YOL KAPANDI

Kar yağışı sebebiyle yolun Çorum istikameti trafiğe kapandı. Yolda tır kuyruğu oluştu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Karayolları ekipleri, karla kaplanan yollarda küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli ilerlemesi konusunda uyarıda bulundu.