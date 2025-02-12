Çorum’da karla mücadele sürüyor: 83 köyde yol açma çalışması

İHA

Tüm ülkede etkili olan yoğun kar yağışı Çorum'da da ulaşımı durma noktasına getirdi.

Son iki günde 83 köyde küreme çalışması yapıldı.

Kapanan köy yollarında Çorum İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çalışma sürdürülüyor.

581 KİLOMETRE YOLDA KAR MÜCADELESİ

25 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, 7 adet lastik tekerlekli kanal kazıcı kepçe, 6 adet lastik tekerlekli yükleyici kepçe, 3 adet dozer, 1 adet kar makinesi ve 80 personelle yolların ulaşıma açık tutulması için çalışmalar sürdürülüyor.

112 Acil Servis, AFAD, elektrik firması, İl Jandarma ve Karayolları ekipleri de koordine halinde çalışma yapıyor.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından son iki günde, 83 köydeki 581 kilometre yolda karla mücadele çalışması yapıldı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN"

Çorum İl Özel İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Kapalı köy yollarının açılması ve ulaşım zorluğu yaşanan yollarda genişletme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Kar mücadele çalışmaları için taleplerin idaremizin Kar Mücadele Hattına bildirilmesi, vatandaşlarımızın hava şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesi için seyahat esnasında araçlarında kış şartlarının gerektirdiği teçhizatı bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.