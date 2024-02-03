Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarptı: 1 yaralı Alaca ilçesinde, ilçeden köye seyir halinde olan araç aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki ağaca çarptı.

İHA

Türkiye'nin çözüme kavuşmayan sorunu; sokak köpekleri...

Gencinden yaşlısına birçok insanın ölümüne neden olan ve ağır yaralanmalara yol açan başıboş köpekler, can sağlığını tehlikeye sokuyor.

Kovalamaca sonucu da çok sayıda otomobil kazalarına sebep oluyor.

Bunun son örneği Çorum'da yaşandı.

Köpeği görünce direksiyonu kırdı

Alaca istikametinden Boğaziçi köyü istikametine seyir halinde olan 41 yaşındaki Sevda C. yönetimdeki araç yola çıkan Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Ağaca çarptı

Sevda C. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan araç şoförü Sevda C., Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken araç da maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)