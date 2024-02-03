Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Türkiye'nin çözüme kavuşmayan sorunu; sokak köpekleri...
Gencinden yaşlısına birçok insanın ölümüne neden olan ve ağır yaralanmalara yol açan başıboş köpekler, can sağlığını tehlikeye sokuyor.
Kovalamaca sonucu da çok sayıda otomobil kazalarına sebep oluyor.
Bunun son örneği Çorum'da yaşandı.
Köpeği görünce direksiyonu kırdı
Alaca istikametinden Boğaziçi köyü istikametine seyir halinde olan 41 yaşındaki Sevda C. yönetimdeki araç yola çıkan Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Ağaca çarptı
Sevda C. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan araç şoförü Sevda C., Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken araç da maddi hasar meydana geldi.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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