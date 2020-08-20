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    Çorum'da koronavirüs tedbirleri unutuldu

    Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs tedbirleri sırasında "Bu işin şakaya gelir yanı yok" dese de, kentte maske takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı görülmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 15:27
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    Çorum'da koronavirüs tedbirleri unutuldu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi dün Çorum'da da denetimler gerçekleştirildi.

    VALİ, BU İŞİN ŞAKAYA GELİR YANI YOK DİYE UYARMIŞTI

    İl merkezi ve ilçelerde toplam 211 ekip ve 663 kişilik personelin katıldığı toplu uygulamalara Vali Mustafa Çiftçi de yer aldı. Tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Vali Çiftçi, "26 Temmuz'dan bugüne kadar 16 vefatımız oldu. Bu da son 1 ayda vefat sayısının ne kadar arttığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu işin şakaya gelir yanı yok" dedi.

    MASKEYİ DOĞRU DÜZGÜN TAKAN YOK...

    Vali Çiftçi’nin açıklamasının ardından kentte kalabalık ortamlarda bulunan çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı gözlendi. Caddelerde yürüyen bazı kişiler, maskeyi koluna takarken, bazıları da maskesini çene altında tutuyor.

    Çorum da koronavirüs tedbirleri unutuldu #1

    SİGARAYI UNUTMUYORLAR, MASKEYİ UNUTUYORLAR

    Sokakta herkesin dikkatsiz olduğunu belirten Hasan Güler, “Herkes ağzı, burnu açık geziyor. Bize az bile. Sigara içiyorlar, sigarayı unutmuyorlar, maskeyi unutuyorlar" diye konuştu.

    Arap Koç, "Herkesin maskesini takması lazım. Maskesizler, maskelilere hastalık bulaştırıyor. O yüzden herkes önlemini almalı” derken, Selvinaz Yıldırım ise herkesin tedbirli olması gerektiğini, vakaların artmasının tedbirsizlikten kaynaklandığını dile getirdi.

    Çorum da koronavirüs tedbirleri unutuldu #2

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