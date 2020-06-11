Çorum'da köylülerin 'aslan' korkusu devam ediyor

Çorum'da aslan gördüğünü iddia edenlerin sayısı artıyor. Jandarma, drone ile arama çalışmaları başlatırken, köylüler de tüfek ve dürbünlerle arazide olduğu düşünülen aslanı arıyor.

Çorum'da Bayat ilçesinde bulunan bir köyde 'aslan' iddiası, tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki merada sürüde otlayan büyükbaşlar, son 2 ay içinde yabani hayvan saldırısında telef olmuştu.

ÇOBAN, GÖRDÜĞÜ HAYVANIN ASLAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın aslan olduğunu iddia etmesi üzerine köy halkında panik arttı.

Ayrıca köyde aslan gördüğünü iddia eden sayısı da her geçen gün artıyor.

Köyde başlayan 'aslan' aramasına, muhtarın haber vermesi üzerine jandarma da katıldı.

DRONE İLE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ayrıca bölgede drone'la da havadan tarama yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeye 3 fotokapan yerleştirildi.

BÖLGE HALKI DA DÜRBÜN VE TÜFEKLERLE ARIYOR

Henüz bir bulguya ulaşılamazken köyde yaşayanlar, aslan iddiası nedeniyle tedirgin oldu.

Bölge halkı, zaman zaman köyün çevresinde dürbünle ve tüfekle arama yapıyor. Tarlaya hasat yapmaya giderken de korktuklarını dile getiren kişiler, hasat ve hayvan otlatma için araziye yalnız gitmediklerini söyledi.