Çorum'da kurallara uymayan pazarcıya kapatma cezası verildi Şehir genelindeki marketlerin yanı sıra semt pazarlarında da denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri kurallara uymayan pazar esnafına tezgah kapatma cezası verdi.

İHA

Çorum'da semt pazarlarında denetim sürüyor...

Semt pazarlarında fiyat kontrolünün yanı sıra tezgahlardaki ürün ve hijyen konularında da denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen kurallarına uymadığı için daha önce 2 kez cezai işlem uyguladıkları pazar esnafına 1 hafta tezgah kapatma cezası verdi.

HİJYEN KURALLARINA UYMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Sabah saatlerinde Cuma Pazarı'nda denetim yapan zabıta ekipleri bir esnafın hijyen kurallarına uymadığını tespit etti.

KAPATMA CEZASI VERİLDİ

2024 yılı içerisinde 2 kez daha aynı kuralı ihlalden dolayı idari para cezası uygulanan esnafa Belediye Encümen kararı gereği 1 hafta tezgah kapatma cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)