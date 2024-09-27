Çorum'da kurallara uymayan pazarcıya kapatma cezası verildi

İHA
Çorum'da semt pazarlarında denetim sürüyor...
Semt pazarlarında fiyat kontrolünün yanı sıra tezgahlardaki ürün ve hijyen konularında da denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen kurallarına uymadığı için daha önce 2 kez cezai işlem uyguladıkları pazar esnafına 1 hafta tezgah kapatma cezası verdi.
HİJYEN KURALLARINA UYMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Sabah saatlerinde Cuma Pazarı'nda denetim yapan zabıta ekipleri bir esnafın hijyen kurallarına uymadığını tespit etti.
KAPATMA CEZASI VERİLDİ
2024 yılı içerisinde 2 kez daha aynı kuralı ihlalden dolayı idari para cezası uygulanan esnafa Belediye Encümen kararı gereği 1 hafta tezgah kapatma cezası verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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