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    Çorum'da kurtlar sürüye saldırdı: 30 hayvan öldü

    Otlamaları için geldikleri bölgede gece saatlerinde kurt saldırısına uğrayan 30 küçükbaş telef oldu.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 17:32
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    Çorum'da kurtlar sürüye saldırdı: 30 hayvan öldü

    Çorum'un Sungurlu'yu bağlı Sarıkaya köyünde yaşayan Burhan Tıknazoğlu, 100 koyun ve keçiden oluşan sürüsünü otlamaları için Tuzla'ya götürdü.

    KURTLAR 30 KÜÇÜKBAŞI TELEF ETTİ

    Geceyi burada geçiren Tıknazoğlu'’nun sürüsüne kurtlar saldırdı, 30 küçükbaş hayvan öldü.

    "HAYVANLARI BORÇLA ALMIŞTIM"

    Uzun süredir İstanbul'da çalıştığını bir yıl önce köyüne dönerek hayvancılığa başladığını belirten Burhan Tıknazoğlu "Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım." dedi.

    Çorum da kurtlar sürüye saldırdı: 30 hayvan öldü #1

    Çorum da kurtlar sürüye saldırdı: 30 hayvan öldü #2

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