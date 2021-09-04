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- Çorum'da kurtlar sürüye saldırdı: 30 hayvan öldü
Çorum'da kurtlar sürüye saldırdı: 30 hayvan öldü
Otlamaları için geldikleri bölgede gece saatlerinde kurt saldırısına uğrayan 30 küçükbaş telef oldu.
- DHA
- 04.09.2021 - 17:32
Çorum'un Sungurlu'yu bağlı Sarıkaya köyünde yaşayan Burhan Tıknazoğlu, 100 koyun ve keçiden oluşan sürüsünü otlamaları için Tuzla'ya götürdü.
KURTLAR 30 KÜÇÜKBAŞI TELEF ETTİ
Geceyi burada geçiren Tıknazoğlu'’nun sürüsüne kurtlar saldırdı, 30 küçükbaş hayvan öldü.
"HAYVANLARI BORÇLA ALMIŞTIM"
Uzun süredir İstanbul'da çalıştığını bir yıl önce köyüne dönerek hayvancılığa başladığını belirten Burhan Tıknazoğlu "Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım." dedi.