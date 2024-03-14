Çorum'da leblebi büyüklüğünde dolu yağdı: Beyaz örtüyle kaplandı Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyüne leblebi büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası köy beyaz örtüyle kaplandı.

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İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde yüksek kesimlerde dolu yağışı etkisini gösterdi.

İlçeye bağlı Tepeyolaltı köyünde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Kameralara yansıdı

Köy sakinleri dolu yağışını evlerinde izlerken, bazı vatandaşlar da cep telefonları ile dolu yağışını görüntüledi.

Zarar araştırılacak

Bölgede etkili olan dolu yağışının tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığının yapılan incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)