İHA
Çorum'un Osmancık ilçesinde yüksek kesimlerde dolu yağışı etkisini gösterdi.
İlçeye bağlı Tepeyolaltı köyünde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü.
Kameralara yansıdı
Köy sakinleri dolu yağışını evlerinde izlerken, bazı vatandaşlar da cep telefonları ile dolu yağışını görüntüledi.
Zarar araştırılacak
Bölgede etkili olan dolu yağışının tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığının yapılan incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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