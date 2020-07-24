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Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra Cuma namazıyla ibadete açılması törenle kutlandı.
- AA
- 24.07.2020 - 14:48
Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından, Çorum'un 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Mehteran Takımı konser verdi.
DUALAR EDİLDİ
Fetih Marşı ile başlayan etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla mehter takımının seslendirdiği parçalara eşlik ederken, misafirlere Osmanlı şerbeti ikram edildi.
Törende Kur'an tilavetinin ardından Ayasofya'nın ibadete açılmasının İslam alemine hayırlar getirmesi için dua edildi.
Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması