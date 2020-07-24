Dolar
6.849
0.0803%
Euro
7.9488
0.1272%
Altın
1895.98
0.4524%
Borsa
118867.59
-0.1374%
G. Altın
417.047
0.4419%
Bitcoin
65150.04
-0.4983%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra Cuma namazıyla ibadete açılması törenle kutlandı.
    • AA
    • 24.07.2020 - 14:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması

    Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından, Çorum'un 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Mehteran Takımı konser verdi.

    DUALAR EDİLDİ

    Fetih Marşı ile başlayan etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla mehter takımının seslendirdiği parçalara eşlik ederken, misafirlere Osmanlı şerbeti ikram edildi.

    Törende Kur'an tilavetinin ardından Ayasofya'nın ibadete açılmasının İslam alemine hayırlar getirmesi için dua edildi.

    Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması

    Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması #1

    Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması #2

    Görüş Bildir