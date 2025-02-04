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Haber Merkezi

Türkiye'de siyasetin gündeminde terörden arınma konusu var...

1 Ekim'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Partili milletvekillerinin tokalaşması ile başlayıp, 22 Ekim'de yine Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile şekillenen süreç devam ediyor.

Bu süre boyunca İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Partili vekillerce ziyareti, DEM heyetinin TBMM turu ve siyasi partilerle görüşmeler yapıldı.

Ankara kulislerinde Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı konuşulurken Çorum'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

MHP'Lİ SİYASETÇİNİN 'SAYIN ÖCALAN' SÖZLERİ

Çorum İl Genel Meclisi toplantısında MHP Grup Başkanı Selim Dölcü'nün, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' diye hitap ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Dölcü'nün "Özellikle burada Sayın Öcalan'a böyle bir imtiyaz olmaz olmamalı. Böyle bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemeli." ifadelerini kullandığı görüntüler, sosyal medyayı salladı.

MHP'li bir siyasetçinin Öcalan için kullandığı 'sayın' ifadesi tepki çekti.