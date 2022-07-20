- Haberler
- Gündem Haberleri
- Çorum'da narkoz etkisindeki genç ezan okudu
Çorum'da narkoz etkisindeki genç ezan okudu
Böbreklerinden ameliyat olan 23 yaşındaki genç, narkoz etkisiyle ezan okumaya başladı. Gencin küçükken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.
- 20.07.2022 - 16:40
- Güncelleme : 20.07.2022 - 16:50
Narkoz etkisindeki hastalar, kendilerinde olmadıkları için çeşitli hareketler ve söylemlerde bulunabiliyor.
Çorum'dan gelen görüntüler ise dikkat çekti.
İşçi olarak çalışan 23 uaşındaki Ahmet Coşkun, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu.
Narkoz etkisiyle ezan okudu
Ameliyat sonrası narkozun etkisinde olan Coşkun, bir anda ezan okumaya başladı.
Yakınları ve hemşire olay karşısında şaşkına dönerken, yaşanan anlar kayda alındı.
Çorum'da narkoz etkisindeki genç ezan okudu VİDEO
Çocukken camide ezan okuduğu öğrenildi
Bir diğer yandan, Ahmet Coşkun’un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.