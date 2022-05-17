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    Çorum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

    Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için birinci derece koruma altında bulunan Anadolu vaşağı ormanlık alanda görüntülendi.
    • 17.05.2022 - 09:03
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    Çorum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

    Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Çorum'da bir ormanda görüntülendi.

    Genelde gece avlandığı için bölge halkının 'ormanın hayaleti' adını verdiği vaşak, ormanda devriye görevi atmakta olan Orman Muhafaza Memurları tarafından görüntülendi.

    Sosyal medyadan paylaşıldı

    Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlardan birisi olan ‘Anadolu vaşağı’nın görüntülerini ‘Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor’ başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

    İHA'nın haberine göre, paylaşımda, “Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına evsahipliği yapıyor” şeklinde mesajlar da aktarıldı.

    Çorum da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi #1

    Çorum da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi #2


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