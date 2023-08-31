Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı: Müdahale sürüyor

AA
Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler müdahale ediyor
Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın söndürme helikopteri talep edildi
Köy merkezine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangına müdahale için yangın söndürme helikopterleri talep edildiği öğrenildi.