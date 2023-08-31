Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı: Müdahale sürüyor
AA

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler müdahale ediyor

Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın söndürme helikopteri talep edildi

Köy merkezine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangına müdahale için söndürme helikopterleri talep edildiği öğrenildi.

Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı