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    Çorum'da otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 20:20
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    Çorum'da otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

    Çorum'da Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Arifegazili’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Maksut Özmüş’ün idaresindeki 19 US 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

    2 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Kazada otomobil sürücüsü Maksut Özmüş ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Mavi yaralandı.

    Araçta sıkışan sürücü ve yolcu kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Çorum'da otomobil refüje devrildi: 2 yaralı #1

    Çorum'da otomobil refüje devrildi: 2 yaralı #2

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