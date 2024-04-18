Çorum'da piyade sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Ağrı’nın Doğubeyazıt Hudut Birliği’nde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Bodruoğlu iki gün önce vefat etti.
Ömer Bodruoğlu'nun cenazesi bugün memleketi Çorum'a götürüldü.
Toprağa verildi
Sungurlu’nun Beşkız köyü nüfusuna kayıtlı Boduroğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Ulu Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
Çok sayıda vatandaş katıldı
Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış