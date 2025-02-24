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Çorum'da şehidin annesine verdiği ev sözü yerine getirilecek

Çorum'da şehidin annesine verdiği ev sözü yerine getirilecek Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine verdiği ev sözünü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerine getirecek.