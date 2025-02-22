Çorum'da şehidin babası yürekleri dağladı: Asker oğlum vatana helal olsun

İHA

Türkiye kahraman askerine veda etti...

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahramanca savaşan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, vücuduna isabet eden kurşunlarla şehit düştü.

24 yaşındaki Şehit Mustafa Uslu’nun cenazesi, dün gece saatlerine askeri uçakla memleketi Çorum'a getirildi.,

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Mustafa Uslu’nun naaşı, daha sonra tören için memleketi Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyüne getirildi.

Helallik istenmesinin ardından Şehit Mustafa Uslu için tören düzenlendi.

Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mustafa Uslu’nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

"ASKER OĞLUM VATANA HELAL OLSUN"

Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Uslu’nun kardeşleri, Recep, Ramazan, Döndü ve Fatma Uslu ile annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu ve aile yakınları tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehit Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu ise gözyaşı dökerken, "Asker oğlum vatana helal olsun" diyerek bağırdı.

Güçlükle yürüyen baba Sadık Uslu’nun yanına gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, kendisini alnından öptü.

SON ANA KADAR TERÖRİSTLERLE GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞTI

Öte yandan Uslu'nun şehadetine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu alanındaki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile sis sebebiyle 5 metreye kadar düşen görüş mesafesine rağmen mevzisini terk etmeyerek son ana kadar çatıştığı öğrenildi.

KANI YERDE KALMADI

Mehmetçik tarafından, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 teröristin ise olaydan kısa süre sonra kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği ve Uslu’nun kanının yerde bırakılmadığı bilgisine ulaşıldı.