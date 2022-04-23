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- Çorum'da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu
Çorum'da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu
- 23.04.2022 - 15:01
Başıboş köpek sorunu bir can daha aldı.
Çorum'da Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde Alparslan Tırpancı yönetimindeki 19 SP 515 plakalı otomobil, başıboş sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı.
Başıboş sokak köpeğine çarpmamak için kaza geçirdiler
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı ile otomobilde yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhan yaralandı.
20 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
20 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayalleri yarım kaldı
İHA'nın aktardığına göre genç kızın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, Ağustos ayında düğünleri olacak olan ve aynı kazada yaralan nişanlısı Alparslan Tırpancı ayakta güçlükle durabildi.