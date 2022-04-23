Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
587.434
-1.92%
BTXN Coin
26.14
-10.14%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Çorum'da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu

    Çorum'da nişanlı çift aracıyla seyir halinde ilerlerken karşılarına sokak köpeği çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapılan otomobil takla attı. Arabadaki genç kız yaşamını yitirdi.
    • 23.04.2022 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu

    Başıboş köpek sorunu bir can daha aldı.

    Çorum'da Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde Alparslan Tırpancı yönetimindeki 19 SP 515 plakalı otomobil, başıboş sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı.

    Başıboş sokak köpeğine çarpmamak için kaza geçirdiler

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasına devrildi.

    Kazada otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı ile otomobilde yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhan yaralandı.

    20 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

    Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    20 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Çorum da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu #1

    Hayalleri yarım kaldı

    İHA'nın aktardığına göre genç kızın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, Ağustos ayında düğünleri olacak olan ve aynı kazada yaralan nişanlısı Alparslan Tırpancı ayakta güçlükle durabildi.

    Çorum da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu #2

    Çorum da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu #3

    Çorum da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu #4

    Çorum da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu #5

    Çorum da sokak köpeğine çarpmamak için canından oldu #6


    İlginizi Çekebilir

    Başrolde İlayda Alişan ve Burak Yörük var! Seversin dizisi sete çıktı, ilk kareler mest etti
    Medya

    Başrolde İlayda Alişan ve Burak Yörük var! Seversin dizisi sete çıktı, ilk kareler mest etti

    Cyle Larin ve Beşiktaş pazarlığı
    Futbol

    Cyle Larin ve Beşiktaş pazarlığı

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Görüş Bildir