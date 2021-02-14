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    Çorum'da sokak ortasında kalan türbeyi görenler başında durup dua ediyor

    Yol yapım çalışmaları esnasında sokak ortasında kalan Safar Dede Türbesi, görenleri şaşırtıyor.
    • DHA
    • 14.02.2021 - 11:59
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    Çorum'da sokak ortasında kalan türbeyi görenler başında durup dua ediyor

    Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde 'Garip Dede' türbesinin ardından 100 yıllık 'Safar Dede' ve 'Kan Dede' türbelerinin de yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı.

    Türbelerin, belediye ekiplerince Kadeş Barış Meydanı yanında oluşturulan alana taşınması kararlaştırıldı.

    TÜRBEYİ GÖREN DURUP DUA EDİYOR

    Türbelerin taşınma süreci sürerken, yol ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi'ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    Vatandaşlar ile sürücüler, araçlarını durdurup türbe başında dua ediyor.

    Çorum da sokak ortasında kalan türbeyi görenler başında durup dua ediyor #1

    "KARŞIMIZA ÇIKTI, DUAMIZI ETTİK"

    Dua edenlerden Ahmet Gelgör (77), "İlk kez türbeyi gördüm, dikkatimi çekti. Durup dua ettim. Mekanı cennet olsun" dedi.

    Sürücü Mehmet Kaya ise "Araçla giderken karşımıza çıktı, durup duamızı yaptık." ifadesini kullandı.

    Çorum da sokak ortasında kalan türbeyi görenler başında durup dua ediyor #2

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