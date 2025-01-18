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Sosyal medya zamlı tıraş fiyatlarını konuşuyor...

Çorum'da berber esnafının fiyat tarifelerine zam geldi.

SAÇ-SAKAL 400 TL

Yeni tarifeyle birlikte sakal tıraşı 150 lira, saç kesimi ise 250 lira oldu.

Güncellenen yeni tarifeye göre saç yıkama 150 TL, ağda 100 TL, çocuk makine tıraşı 150 TL, saç boyama 750 TL, fön artı sprey 150 TL, damat tıraşı ise bin 500 TL olarak belirlendi.

ODA BAŞKANI ZAMMI SAVUNDU

Yapılan bu zammı Çorum Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Çağlayan ilginç bir şekilde savundu.

"MALİYETLER ARTTI"

Görevlerinin Oda olarak, esnaf ve sanatkarın hak ve hukukunu korumak ve kollamak olduğunu belirten Çağlayan, "Görevimiz, onların istek ve taleplerine makul ve mantıklı bir şekilde cevap vermektir" dedi.

Çağlayan, "Bedava, ucuza çalışmakla değil, ayakları üstünde durabilen, vergisini, Bağ-Kurunu, elektriğini, suyunu zamanında ödeyebilen, istihdam sağlayabilen güçlü esnafa ihtiyacımız var" diyerek, buna mukabil yaptıkları işin karşılığını da almak zorunda olduklarını söyledi.

"MEMNUN OLMAYAN, EVDE TIRAŞ OLURUM DİYEN EVDE OLSUN"

Çağlayan açıklamasının devamında şunları söyledi: