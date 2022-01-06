Çorum'da vefat eden cezaevi müdürü 3 kişiye hayat verdi

Beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen'in, karaciğer ve iki böbreği bağışlanarak hastalara umut oldu.

Çorum L Tipi Cezaevi'nde 2. Müdür olarak görev yapan Kemal Özen, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Hastane yönetimi ve doktorların aileyi organ bağışında bulunabilecekleri yönünde bilgilendirmesi ve ailenin onayı üzerine Özen'in karaciğer ve 2 böbreğinin nakledilmesini karar verildi. Bunun üzerine sabahın erken saatlerinde organ bağışı için Ankara’dan özel bir ekip, Çorum’a geldi. Ankara’dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonu sonucu Özen’in organları alındı.

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3 HASTAYA HAYAT VERDİ

Karaciğer ve böbreklerin, Başkent ve Ufuk Üniversitesi'nde 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Hastanedeki Anestesi Uzmanı Güvenç Doğan, 10 gün önce beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çorum L Tipi Cezaevi'nde 2. Müdür olarak görev yapan Kemal Özen’in, dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, “Aile büyük bir duyarlılık göstererek organları bağışladı. Hastamızdan alınan karaciğer ve böbrekler 3 hastaya umut ışığı oldu. Bu süreçte desteklerinden dolayı Başhekimimiz Dr. Ramiz Yazıcı, Organ Nakli Koordinatörü Murat Çelik’e ve Anesteziyoloji bölümüne teşekkür ederden organ bağışınız önemine dikkat çekmek istiyorum.” dedi.

Özen'in cenazesi, düzenlenecek töreninin ardından Artvin'de toprağa verilecek.