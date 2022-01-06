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    Çorum'da vefat eden cezaevi müdürü 3 kişiye hayat verdi

    Beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen'in, karaciğer ve iki böbreği bağışlanarak hastalara umut oldu.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:27
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    Çorum'da vefat eden cezaevi müdürü 3 kişiye hayat verdi

    Çorum L Tipi Cezaevi'nde 2. Müdür olarak görev yapan Kemal Özen, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

    Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    ORGANLARI BAĞIŞLANDI

    Hastane yönetimi ve doktorların aileyi organ bağışında bulunabilecekleri yönünde bilgilendirmesi ve ailenin onayı üzerine Özen'in karaciğer ve 2 böbreğinin nakledilmesini karar verildi. Bunun üzerine sabahın erken saatlerinde organ bağışı için Ankara’dan özel bir ekip, Çorum’a geldi. Ankara’dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonu sonucu Özen’in organları alındı.

    Çorum'da vefat eden cezaevi müdürü 3 kişiye hayat verdi VİDEO

    3 HASTAYA HAYAT VERDİ

    Karaciğer ve böbreklerin, Başkent ve Ufuk Üniversitesi'nde 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.

    Çorum da vefat eden cezaevi müdürü 3 kişiye hayat verdi #1

    BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    Hastanedeki Anestesi Uzmanı Güvenç Doğan, 10 gün önce beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çorum L Tipi Cezaevi'nde 2. Müdür olarak görev yapan Kemal Özen’in, dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, “Aile büyük bir duyarlılık göstererek organları bağışladı. Hastamızdan alınan karaciğer ve böbrekler 3 hastaya umut ışığı oldu. Bu süreçte desteklerinden dolayı Başhekimimiz Dr. Ramiz Yazıcı, Organ Nakli Koordinatörü Murat Çelik’e ve Anesteziyoloji bölümüne teşekkür ederden organ bağışınız önemine dikkat çekmek istiyorum.” dedi.

    Özen'in cenazesi, düzenlenecek töreninin ardından Artvin'de toprağa verilecek.

    Çorum da vefat eden cezaevi müdürü 3 kişiye hayat verdi #2

    Çorum da vefat eden cezaevi müdürü 3 kişiye hayat verdi #3


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