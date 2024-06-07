DHA

Çorum'da Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrencinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zincirle saldırdı

Çocuğunun rahatsızlandığını öğrenen veli okula gelerek, müdüre elindeki zincirle saldırdı.

'Bize niye haber vermediniz' diyerek okul müdürü Atılgan ve hizmetli Öztürk'e zincirle defalarca vuran veli ve yanında bulunan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Taburcu edildikten sonra konuştu

Hastanede tedavi altına alınan okul müdürü ve hizmetli taburcu edildi.

"Önce küfretti sonra zincirle vurmaya başladı"

Okul Müdürü Ömer Atılgan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Öğrencinin koridorda düştüğünü öğrendikten sonra hemen ambulans çağırdım. Müdür yardımcısı arkadaş aileyi arayarak durumu bildirdi ve çocuğun hastaneye gönderileceğini söyledi. Ancak veli gelemeyeceğini belirtti. Biz de bir öğretmen arkadaşımızı ambulansa refakatçi olarak verdik ve öğrenciyi hastaneye gönderdik. Öğrencinin tedavisi hastanede yapıldı. O arada veli, yanında bir kişiyle odama geldi. Odamda küfür ve hakaretler etmeye başladı. Sonra cebinden kocaman kalın bir zincir çıkarttı. Zincirle vurmaya başladı. Biz de karşılık verince kaçtılar. Şikayetçi olduk soruşturma sürüyor.