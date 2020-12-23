Çorum’da yaşlı kadını sırtında taşıyan polis: Vatandaşlık görevi

Yürüyemeyen yaşlı kadını 5’inci kata kadar sırtında taşıyarak örnek bir davranışa imza atan polis "Bunu bir ben değil, Türkiye'deki bütün polislerimiz yapar. Bu bir vatandaşlık görevi” dedi.

Çorum’da akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından evine gitmek için hastane polisinden yardım istedi.

Hastane polisi de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı.

Kahramantekin’e apartmana kadar eşlik eden 3 yıllık polis memuru Hasan Başpınar, asansörün bozuk olduğunu fark edince yaşlı kadını 5’inci kata kadar sırtında taşıdı.

“TEYZEMİZİ EVİMİZE BIRAKTIK”

Yardım ederken yaşadığı duyguları anlatan Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğinde görevli 30 yaşındaki polis memuru Hasan Başpınar, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Başpınar, "Kimsesi olmayan vatandaşlar hastane polisimizden yardım istediği zaman hastane polisimiz bize bilgi verir. Boştaki ekibimiz gider değerlendirir konuyu. O gün de 85 yaşındaki teyzemiz, hastane polisimizden yardım istemiş. Hastanede görevli polis memuru Mustafa Ağabeyimiz var, o bize bilgi verdi. Hastaneye giderek yardımcı olmak amacıyla teyzemizi evine bıraktık." dedi.

Çorum'da 85 yaşındaki hastayı sırtında 5 kat taşıyan polis konuştu İZLE

“YÜRÜYEMEYECEK DURUMDAYDI”

Binaya girdiklerinde asansörün çalışmadığını fark ettiklerini aktaran Başpınar, şöyle konuştu:

"Müzeyyen Teyze, evine gittiğimizde anahtarını unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine yanında bulunan polis memuru arkadaşlar Mehmet ve Metin ile birlikte teyze ile ilgilendik. Onlar apartmanı kapısını açmaya çalıştı. Daha sonra teyzenin yürüyemeyeceğini gördüm, arkadaşların yardımı ile birlikte sırtıma aldım. Asansörün çalışmadığını da apartmanın içerisine girdikten sonra fark ettik.

Teyze yürüyemeyecek durumdaydı, iki kişiyle götüremiyorduk. Mecburen sırtıma aldım. Arkadaşlarının da yardımıyla 5'inci kata kadar çıkardık. Karşı komşusuna rica ettik. Kapının açılmasıyla birlikte teyzeyi evine bıraktık. Daha sonra teyzeye herhangi bir isteği olup olmadığını sorduk. 'Yok' dedi dua etti. Biz de bir ihtiyacı olduğunda 155'i arayarak yardım isteyebileceğini dile getirdik. Daha sonra oradan ayrıldık."





“BU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ”

Her Türk gencinin bu örnek davranışa imza atacağını kaydeden Hasan Başpınar, "Bunu her zaman normalde de yapıyoruz. Hastane polisimiz yardıma ihtiyacı olan insanları bize bildirdiğinde biz de gidip yardımcı oluyoruz. Bunu bir ben değil Türkiye'deki bütün polislerimiz yapar, bu bir vatandaşlık görevi. Türk genci olarak hepimizin yapacağı bir konu. Belki bir gün benim annem babam da düşkün bir durumda olacak. Oradaki polis yardım edecek. Bu sadece Çorum’da değil, polis olsun asker olsun tüm kolluk kuvvetlerinin özveri ile yapmış olduğu işimizdir her zaman." diye konuştu.