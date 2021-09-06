Polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul önlerindeki yaya geçitlerinde, öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına proje geliştirildi.

Çorum'da yeni eğitim döneminde öğrenciler için yeni bir proje geliştirildi.

Okul önlerinde bulunan yaya geçitlerinde, öğrencilerin can güvenliğini sağlamak adına "model polis" hayata geçirildi.

Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde, görevli bir polis memurunun birebir ölçülerinde 3 boyutlu maketi oluşturuldu.

ÖĞRENCİLER TRAFİĞİ YÖNETTİ

Üzerinde "Okul geçitlerinde ve yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara aittir" yazılı pankart bulunan polis modeli, kentteki çeşitli okulların önündeki yaya geçitlerine yerleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir öğrencilerle birlikte uygulama yaptı. Uygulamada öğrencile, polis şapkası ve düdüğü ile trafik akışını polis memurlarıyla birlikte yönetti.

Çorum'da yaya geçitlerinde, model polis uygulaması başladı VİDEO









ÖNCELİK YAYALARIN

Demir, gazetecilere model polis uygulaması ile sürücülerin yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu bilincini pekiştirmesini hedeflediklerini söyledi.

"YAYA ÖNCELİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Bugüne kadar yapılan çeşitli uygulamalarla sürücülerin yayalara yol verme alışkanlığı kazandığını belirten Demir, "Model polis maketi de bu çalışmalarımızdan biri. Okulların önlerine ve Valilik önüne yerleştirdik. 2019'dan bu yana yaya önceliği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Önceki yıllarda elde ettiğimiz başarıyı bu yıl okulların açılmasıyla birlikte devam ettirmek istiyoruz." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Çocukların trafikte güvenliğini en üst seviyeye çıkarmaya gayret ettiklerini anlatan Demir, "Çorum'u yaya güvenliği anlamında en başarılı illerden biri yapmak istiyoruz. Bu amaçla etkinlikler yapıyoruz. Model polis maketimiz vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. Çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.