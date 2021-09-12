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    Çorum'da yolda yürüyen kadının üzerine demir düştü

    Yolda yürüdüğü esnada kafasına inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 15:41
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    Çorum'da yolda yürüyen kadının üzerine demir düştü

    Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde yolda yürüyen kadının üzerine, inşaat alanından demir düştü.

    Kadın kaçmaya çalışssa da başarılı olamadı.

    HASTANELİK OLDU

    Kolundan ve kafasından yaralanan kadın, hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından ise taburcu oldu.

    Yaşananlar o anlar ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çorum'da yolda yürüyen kadının üzerine demir düştü ViDEO

    Çorum da yolda yürüyen kadının üzerine demir düştü #1

    Çorum da yolda yürüyen kadının üzerine demir düştü #2

    Çorum da yolda yürüyen kadının üzerine demir düştü #3

    Çorum da yolda yürüyen kadının üzerine demir düştü #4

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