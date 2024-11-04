İHA

Türkiye dün, Çorum'dan gelen patlama haberiyle sarsıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, doğalgaz patlamasının yaşandığı binada ve sokakta incelemelerde bulundu.

1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı patlamadan etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Vali Çalgan, yaralarının sarılacağını söyledi.

Patlama ile ilgili açıklamada bulunan Vali Çalgan, 15 binada hasar oluştuğunu söyledi.

15 BİNA HASAR GÖRDÜ

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Çalgan, “Bugün itibari ile sizler de gördünüz. Çok ciddi bir patlama. Büyük hasar var. 15 binada, birçok bağımsız ünitede hasar söz konusu. Bunu tespit etme ile meşgulüz. Bina hasarlarını Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan bir ekip tespit edecek.

Binalar içerisindeki esnafımızın zararını da Defterdarlık Başkanlığında oluşturulan bir ekip tespit edecek. Bu raporlar elimize geçtikten sonra, bu zararın giderilmesi için gerekeni yapacağız.” dedi.

"AĞIR HASARLI RAPORU DÜZENLENECEK"

Binanın durumu ile ilgili de bilgi veren Çalgan, “Büyük ihtimalle ağır hasarlı raporu düzenlenecek. İçerideki göremediğimiz yerlere giden arkadaşlar içeride patlayan kolonlar olduğunu söylediler. Dolayısıyla bu binanın bu güçlendirmeyle ayakta durması zor görülüyor. Yarın bunun kararını vereceğiz.” diye konuştu.

Yaralıların durumu ile ilgili de bilgi veren Vali, “Yaralıların tamamı taburcu oldu. Sağlık durumlarında bir sorun yok.” şeklinde konuştu.

"DOĞALGAZ KAYNAKLI PATLAMA"

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Vali Çalgan, “Adli makamlarda yürüyen süreci çok bilmiyoruz ama emniyetimizin yaptığı tespitlere göre olay doğalgaz kaynaklı bir patlama. Başka bir boyutu gözükmüyor. Bu enkazı emniyet tedbirlerini alarak belediyemiz kaldıracak.

Allah korusun yıkılma riski var, belli bir alana kadar yaklaşmayı engelleyeceğiz. Tüm tedbirleri almış durumdayız. 15 binanın tamamındaki vatandaşlarımızın tamamı tahliye edildi.” ifadelerini kullandı.