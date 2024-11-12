Çorum'daki patlamaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı

AA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı, patlamaya ilişkin bilirkişi raporunu tamamladı.

Raporda, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı ancak dairede oluşan yoğun hasar nedeniyle patlamanın oluş şekline ilişkin kesin bulgulara ulaşılamadığı belirtildi.

"DAĞITIM ŞİRKETİ VE YÖNETİMİN İHMALİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Evin en çok yatak odası bölümünün zarar görmesi nedeniyle patlamanın bu bölümden başlamış olabileceğinin değerlendirildiği raporda, doğalgaz dağıtım şirketi ile bina yönetiminin herhangi bir ihmalinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, patlamanın, patlamada hayatını kaybeden ev sahibi Osman Keyinci'nin ihmallerinden kaynaklanmış olabileceği görüşüne yer verildi.

Öte yandan patlamayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.