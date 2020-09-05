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    Çorum'daki yangında canını ortaya koyan ormancılar hastanede

    Çorum'daki yangında canını ortaya koyan ormancılar hastanede

    Çorum ile Sinop arasındaki alanda çıkan yangına müdahale eden Orman Teşkilatı çalışanları, ağaçlar yanmasın diye büyük mücadele verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.09.2020 - 12:22
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    Çorum'un Kargı ve Sinop'un Saraydüzü ilçeleri arasında büyük bir orman yangını çıktı.

    Perşembe günü çıkan yangının kontrol altına alınması için büyük çaba sarf edildi.

    1 uçak, 5 helikopter, 47 arazöz ve itfaiye araçlarıyla havadan ve karadan müdahale edilen yangında, tehlikeli anlar yaşandı.

    YARALANANLAR OLDU

    Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal K. ve Cemal Ç. ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş, alevlerin arasında kalan arazözün yanması nedeniyle yaralandı.

    Ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    "YANGINA MÜDAHALE EDERKEN..."

    Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum Kargı'da yangına müdahale eden bir şefimiz ve iki işçimiz arazözün yanması neticesinde yaralanarak tedavi altına alındı. Mesai arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Ülkemizin dört bir tarafında yeşil vatan için savaşan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Orman yangınında 3 işçi yaralandı VİDEO

    Çorum daki yangında canını ortaya koyan ormancılar hastanede #1

    Çorum daki yangında canını ortaya koyan ormancılar hastanede #2

    Çorum daki yangında canını ortaya koyan ormancılar hastanede #3

    Çorum daki yangında canını ortaya koyan ormancılar hastanede #4

    Çorum daki yangında canını ortaya koyan ormancılar hastanede #5

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