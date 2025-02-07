Çorum'dan Afşin'e kardeşlik eli: Fahri hemşehrilik takdim edildi

İHA

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına deprem felaketiyle uyandı...

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler, 11 ilimizde birden büyük yıkıma neden oldu.

Bölgeyi bir an önce ayağa kaldırmak isteyen ekipler, kolları sıvadı.

İLÇEYİ ZİYARET ETTİ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yıldönümü dolayısıyla Çorum Belediyesi’nin kardeş şehri olan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gitti.

Ziyaret çerçevesinde, Belediye Başkanı Aşgın, sabahın ilk saatlerinde Afşin Asri Mezarlığında bulunan Deprem Şehitliğinde depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleriyle bir araya gelerek dualar etti.

AİLELERİN ACISINI PAYLAŞTILAR

Asri Mezarlık’ta gerçekleştirilen programa Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Özgür Gümüşay,Emniyet Müdürü Abdullah Topal, İlçe Müftüsü Fatih Gökçek ile kurum amirleri katıldı. Kaymakam Sarıdoğan ve beraberinde ki heyet kabirlere karanfil bırakarak ailelerin acısını paylaştılar ve başsağlığı dileğinde bulundular.

Tüm gün boyunca Afşin’de anma programına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller ve vefat eden vatandaşlar için camilerde 6 Şubat'ın ikinci yılında okunan duaların ardından camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

Cami cemaati ve vatandaşlara sıcak çorba, Çorum leblebisi, tatlı ve çörek ikramında bulunuldu.

FAHRİ HEMŞEHRİ BERATI VERİLDİ

Afşin’e deprem sürecinde Afşin’e destek sağlayan ve kardeş belediye olarak ilan eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a fahri hemşerilik beratı verildi.

Beratı alan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, duygu dolu bir konuşma yaptı.

"DÜNYA GEÇİCİ AMA KARDEŞLİK KALICIDIR"

Depremin olduğu gün ve sonrasında yaşananları anlatan Başkan Aşgın, ilk ekip olarak Afşin’e ulaştıklarını belirten Aşgın şu ifadeleri kullandı:

Depremin ilk saatlerinde ekiplerimizi hemen yola çıkardık. Afşin’e vardığımızda yıkımın büyüklüğünü gördük. O günden bu yana Çorum-Afşin kardeşliği güçlenerek devam etti. Depremin ikinci günü bir vatandaşımız bize dönüp, ‘Başkanım, şu gördüğünüz apartmanın tamamı bana aitti. Şimdi ise bir ateşin etrafında ısınıyorum.’ dedi. O an anladık ki mal, mülk, dünya geçici ama insanlık ve kardeşlik kalıcıdır. Çorum olarak, Afşin’in yanında olmaktan gurur duyuyoruz.

ÇORUM CADDESİ AÇILACAK

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a fahri hemşehrilik beratının verildiği programda Afşin ve Çorum arasındaki güçlü bağın bir simgesi olarak, ilçede Çorum Caddesi'nin açılışının ilerleyen süreçte gerçekleştirileceği belirtildi.