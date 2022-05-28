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    Çorum'dan Diyarbakır Anneleri'ne destek

    Diyarbakır'da bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ederek destek verdi.
    • 28.05.2022 - 17:35
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    Çorum'dan Diyarbakır Anneleri'ne destek

    Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti 1000. gününde devam ediyor. Annelere bir destekte Çorum'dan geldi.

    Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kalesi restorasyonu ve etrafında yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili örneklik teşkil etmesi düşüncesiyle Diyarbakır Suriçi restorasyon ve kentsel dönüşümünü yerinde görmek ve Sezai Karakoç anısına düzenlenen sempozyuma katılmak için gittiği Diyarbakır’da hain terör örgütü tarafından evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini unutmadı.

    Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile ziyaret etti.

    "Bizlerde annelerimizin yanındayız"

    Aşgın burada yaptığı açıklamada, "Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın hastalık demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemini sürdüren gözü yaşlı annelerimizin yanındayız. Onların bu kararlı azimli ve vakarlı duruşları sayesinde bugüne kadar 34 ailemiz evladına kavuştu. İnşallah buradaki diğer ailelerimiz de tez zamanda müjdeli haberler alarak yavrularına kavuşurlar." dedi.

    Çorum dan Diyarbakır Anneleri ne destek #1

    Çorum dan Diyarbakır Anneleri ne destek #2

    Çorum dan Diyarbakır Anneleri ne destek #3


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