Çorum'dan net mesaj: 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı terörist Fetullah Gülen, öldü.
Elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı terör örgütü, milli iradeye baş kaldırıp, 15 Temmuz 2016 yılında darbeye kalkıştı.
251 vatan evladı, bu hain darbe kalkışmasında şehit oldu.
UNUTULMADILAR
15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen Çorumlu kahramanlar, terör örgütü elebaşının ölümünün ardından da unutulmadı.
FOTOĞRAFLARI EKRANLARA YANSITILDI
15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasi uğruna can veren Çorumlu şehitler; Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Akif Kapaklı, Emin Güner, Mustafa Avcu, Ali Alıtkan, Ali Karslı, Mehmet Kocakaya, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan, Ümit Çoban ve Yakup Kozan’ın fotoğraflarının yer aldığı görsel “Kahraman Şehitlerimize Saygıyla” mesajıyla şehrin tüm led ekranlarına yansıtıldı.
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