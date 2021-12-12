Çorumlu başkandan şehit babasına: Terbiyesizlik yapma

Çorum AK Parti İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, kendisinden yardım isteyen şehit babasına, oğlunun adını kullanarak fayda sağlamaya çalıştığını iddia ederek fırça attığı olayı anlattı.

Çorum AK Parti İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum'un yerel kanallarından biri olan Leblebi TV'nin canlı yayınında soruları yanıtladı.

Yaptıkları bazı hizmetler hakkında bilgi veren Bektaş, bazen de iyi niyetlerinin şehit yakınlarınca kullanıldığını söyledi.

Başından geçen bir olayı anlatan AK Partili Başkan, şehit yakınlarının şehidin ismini kullanarak şahsi işlerini hallettirmeye çalışmalarından şikayet etti.

AK Paritli başkandan şehit babasına: Terbiyesizlik yapma VİDEO

"ŞEHİDİMİZİN ADINI KULLANARAK ŞAHSİ İŞLERİNİ YAPTIRIYORLAR"

"Şehitlerimizin adını kullanarak bazı şehit yakınları dahil şahsi hizmetlerini bize şehidin adını kullanarak yaptırmak isteyen muhtarlarımız oluyor." diyen Bektaş, başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Köyün adın vermeyeceğim. Şehidimizin babası bana geldi. 'Bana bir sene önce söz verdiniz ne arıyorsunuz ne soruyorsunuz' dedi. Baktım agresif, saracak yer arıyor. 'Sadece bir çeşme yapacağım kepçe istiyorum' dedi. Kepçe istedi kepçeyi hemen hallettik, 3 gün sonra boru lazım dedi, çeşmelere KÖYDES'ten para çıkartmıyoruz ama şehit olduğu için boru yardımı da çıkarttık. 3-4 gün sonra yine geldi 'Orman müsaade etmiyor' dedi.

"OĞLUNU KULLANARAK TARLASINA SU GETİRMEK İSTİYOR"

Sonuç olarak şüphelendim muhtarı çağırdım. 'Başkanım dedi söylemek istemiyorum ama bu adam şehit oğlunu kullanarak tarlasının başına 3 kilometreden su getirmeye çalışıyor' dedi.





"TERBİYESİZLİK YAPMA, UTANMAZ HERİF"

Beynime kan sıçradı. Bizim yaklaşımımıza bak bu zihniyete bak. Aradım kalbini kırmamak için orman müsaade etmiyor dedim. Yine ısrar etti. Dedim ki senin niyetin halis değil terbiyesizlik yapma. Sen oğlunu kullanarak tarlanın başına su getirmeye çalışıyormuşsun utanmaz herif dedim telefonu kapattım."

"MİLLETİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Başkanın bu sözleri program sırasında olduğu kadar programdan sonra sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Program sırasında bir dinleyici attığı mesajla "Bu vatandaş şehit babasıysa onun istekleri bu milletin ve bu ülkenin boynunun borcudur. Hiçbir bahane şehit babasını üzmeye kadir değildir." şeklinde tepki gösterdi.