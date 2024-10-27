Çorumlu firma ABD'ye tek başına fark attı

AA

SAHA EXPO’nun en büyük ihracat anlaşmasını Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde mühimmat üreten Arca firması yaptı.

Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ile Slovakya’nın önemli savunma sanayi firmalarından MSM Group arasında topçu mühimmatı üretimi için ihracat sözleşmesi imzalandı.

ABD'Yİ TEK BAŞINA GEÇTİ

Arca Savunma, tek başına bütün Amerika kıtasında üretilen top mermisinden daha fazla top mermisini Çorum’daki tesislerinde bir ayda üretiyor.

Savunma sanayi firması, çeşitli mühimmat türlerinin üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

60 mm, 81 mm, 120 mm yüksek infilaklı havan mühimmatı, 122 mm, 152 mm ve 155 mm yüksek infilaklı topçu mühimmatı, 122 mm roketi yerli imkânlarla üretiyor. Türkiye’nin ilk C4 patlayıcı fabrikası da yine Arca firması bünyesinde kuruldu.

2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE SÖZLEŞME

SAHA EXPO 2024 Fuarı’nın ana sponsoru da olan firma, fuar kapsamında 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzalamış oldu.

Son teknoloji savunma sistemleri, yerli ve milli savunma sanayii ürünleri SAHA EXPO'da görücüye çıktı.

Saha Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda 133 sözleşme imzalandı, 6 milyar 200 milyon dolarlık ticari anlaşma yapıldı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜ İLHAM VERDİ

Firmanın temelleri 2020 yılında Ankara’da atıldı. 2022 yılında ise Çorum Sungurlu’daki üretim tesisinde yerli ve milli imkânlarla üretim faaliyetlerine başlandı.

Firmanın mottosu “Bizim için önemli olan yerli ve milli olma hedefiyle ilerlemek.

Bu bağlamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Her fabrika bir kaledir" sözünden yola çıkarak savunma sanayindeki bağımsızlığımızın, ülkemizin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz ifadeleriyle anlatılıyor.

SAHİBİ PATLAYICI UZMANI

SAHA EXPO’da 2 milyar dolarlık anlaşmaya imza atan Arca’nın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez konuştu.

“Bugüne kadar Sungurlu’da 550 milyon dolarlık yatırım yaptık. TSK’da mühimmat yüzbaşısı olarak çalışırken ayrılıp 2020’de iki arkadaşımla Arca’yı kurduk. Fabrika Çorum’un Sungurlu ilçesinde 1 milyon metrekarelik arazi üzerinde kuruldu. Araziyi biz satın aldık. Hiç teşvik kullanmadık." açıklamasını yapan Terlemez, şöyle konuştu:

Bin 84 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ordudaki görevim de patlayıcı uzmanlığıydı. Şu anda ağır kalibre dediğimiz havan ve top mühimmatlarını üretiyoruz. Çok namlulu roket atar mühimmatları denilen 122 milimetre roketleri üretiyoruz. Dünyada üreten az sayıda firma var. 5 bin adetlik topçu mühimmat kapasitesiyle başladık, şu anda aylık kapasitemiz 30 bin. Rokette ise ayda 8 bin adetlik üretim var. Diğer Rus kalibrelerde ise aylık 15 bin kapasite var. Avrupa’nın en büyük kapasitesiyiz, bizden sonra Sırbistan var.

"AVRUPA DEPOLARINDA BİZİM MÜHİMMAT VAR"

Ortaklarımızla oturduk dedik ki biz de artık ismimizi duyurmalıyız. Dünya biraz tanıyor, çünkü yüzde 100 ihracat yapıyoruz. Hiç içeride ihaleye girmedik. Odağımızı Avrupa’ya çevirdik. Şu ana kadar zaten 150 bin adetin üzerinde, 500 milyon dolarlık mühimmat ihracatı yaptık. Ayrıca 30 bin adete yakın roket ihraç ettik. Avrupa’da savunma bakanlıklarının depoları bizim mühimmatlarla dolu. Şu anda ABD, Hollanda, İngiltere, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Litvanya’ya ihracat yapıyoruz. Bizi biliyor ve güveniyorlar. Fuarda 2 milyar dolarlık anlaşma imzaladığımız Slovakyalı MSM Group bize daha önce satın alma teklifiyle gelen bir firma. Avrupa’nın en büyük kapasitesiydi topçu üretiminde. Şimdi onlar bizden alıyorlar. O dönemde bir de Amerikalı bir şirket bizi almak istemişti. İyi ki satmamışız.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'ya 1400 aşkın firmanın katılım gösterdiğini belirterek, "SAHA EXPO 2024'te gerçekleştirdiğimiz 133 imza töreninde 6,2 milyar dolarlık sözleşme sadece 4 günde imzalandı." dedi.

SAHA İstanbul'un milli üretimin artması ve kritik teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılması için kurulduğunu vurgulayan Bayraktar, 27 kurucu firmayla çıktıkları bu yolda bugün 1200'ü aşkın üyeye ulaştıklarını söyledi.

"ABD'DEN DAHA FAZLA TOP MERMİSİ ÜRETTİ"

Bayraktar, SAHA EXPO'nun ana sponsoru Arca firmasının dünyanın en büyük top mühimmatı üreticilerinden biri olarak ABD'den daha fazla top mermisi üretir hale geldiğini ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

ARCA'nın Çorum da üretim yaptığını belirten Bayraktar, firmanın SAHA EXPO'da 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladığını söyledi.

2 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME

Fuar kapsamında 2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalayan Arca firması, 2022 yılında Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyetlerine başladı.

Savunma sanayi firması, çeşitli mühimmat türlerinin üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

60 mm, 81 mm, 120 mm yüksek infilaklı havan mühimmatı, 122 mm, 152 mm ve 155 mm yüksek infilaklı topçu mühimmatı, 122 mm roketi yerli imkânlarla üretiyor.

Türkiye’nin ilk C4 patlayıcı fabrikası da yine Arca firması bünyesinde kuruldu.