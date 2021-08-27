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    Çorumlu kadından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Çocuğuma dokunma

    Çorumlu kadından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Çocuğuma dokunma

    Çorum'da esnafı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “nasılsınız” diye sorduğu kadının tepkisiyle karşılaştı. Kadının Kılıçdaroğlu’na "Çocuğuma dokunma, hadi yürü, yürü" dediği duyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 13:36
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    Çorum'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları ile görüştü, incelemelerde bulundu.

    Esnaf ziyaretine çıkan Kılıçdaroğlu, sokakta görüp "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye sorduğu kadının tepkisiyle karşılaştı.

    "HADİ YÜRÜ, YÜRÜ" DİYE BAĞIRDI

    Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasına izin vermeyen kadın, "Hayır hayır, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü, yürü" diye bağırdı.

    CHP lLideri ise bu tepkinin ardından arkasını dönüp oradan uzaklaştı.

    Çorumlu kadından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Çocuğuma dokunma VİDEO

    Çorumlu kadından Kemal Kılıçdaroğlu na tepki: Çocuğuma dokunma #1

    Çorumlu kadından Kemal Kılıçdaroğlu na tepki: Çocuğuma dokunma #2

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