Çorumlu Yasemin'in gelinlik hayali gerçek oldu

Zihinsel engelli olarak doğan 31 yaşındaki Yasemin gelin olma hayali kurarken harekete geçen babası, kızına damatsız düğün töreni düzenledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 31 yıl önce dünyaya gelen zihinsel engelli Yasemin Çağatay, gelin olma hayali kuruyordu.

Kızının hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen baba Doğan Çağatay aylar kolları sıvadı.

Yasemin Çağatay, hayalindeki gelinliği giyerken damatsız düzenlenen düğün töreninde Yasemin’in yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Hayalindeki gelinliği giydi

Mahalledeki kuaföründen sazcısına, kameramanından gelinlikçisine kadar herkes, Yasemin’in hayalini en güzel biçimde gerçekleştirmesi için adeta seferber oldu. Belirlenen saatte gelinlik giydirilen, kuaföre götürülerek saç ve makyajı yapılan Yasemin’in yakınları da düğünün yapılacağı İsmetpaşa İlkokulu bahçesine davet edildi.

Eline kınalar yakılan Yasemin’i ilçe halkı bir an olsun yalnız bırakmadı. Sungurlu Kaymakamlığı ve Sungurlu Belediyesi'nin de destek olduğu düğünde gelin ve davetliler, çalınan müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

Baba, duygusal anlar yaşadı

İHA'nın aktarımına göre, sık sık piste davet edilen gelin doyasıya eğlenirken yakınları buruk mutluluk yaşadı.

"Mutlu olması için hayalini gerçekleştirdik"

Kızıyla birlikte dans eden baba Doğan Çağatay, gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Doğan Çağatay, kızının bu düğünü çok istediğini belirterek, "Duygularımız anlatılacak gibi değil. Kızımızın mutlu olması için hayalini gerçekleştirdik. Emeği geçen, buraya gelen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Çorbada tuzumuz olsun diyerek ücret talep etmediler"

Sungurlu Kaymakamlığı’ndan gerekli izinleri aldıklarını söyleyen Baba Doğan Çağatay, “Allah herkesten razı olsun. Herkes karınca kararınca, çorbada bizimde tuzumuz olsun diyerek hiçbir ücret talep etmedi” şeklinde konuştu.

"Onu mutlu edebilmek için bir araya geldik"

Kardeşi Yasemin Çağatay’ın uzun bir zamandır bu anı beklediğini söyleyen abisi Emin Çağatay, “Onu mutlu edebilmek için hepimiz bir araya geldik. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu tarz çocuklarımızı bire gün olsa bile mutlu edebiliyorsak, bizim için çok güzel bir hediye bu” ifadelerini kullandı.