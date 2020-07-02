İnstagram'da katıldığı bir canlı yayında konuşan ünlü şarkıcı Twitter hesabını kapatacağını açıkladı.

Twitter'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla alay konusu olan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, Ömür Gedik ve Tolga Yüce'nin sunduğu Tek Hece isimli İnstagram canlı yayınına konuk oldu.

Karantina döneminde "Geçinemiyorum" açıklamasıyla gündem olan ve tepki alan Sabah, "Sözlerim mutasyona uğratılıyor. Düzeltmeye çalıştıkça daha da battığımı gördüm. Oysa benim yakınmam yok, durum tespiti yapmıştım.





"ORASI TAM BİR BATAKLIK"

Bıktım, Twitter hesabımı da kapatıyorum. Herkese de kapatmalarını tavsiye ederim. Orası tam bir bataklık” açıklamalarında bulundu

Ünlü şarkıcı, “Geçinemiyorum demedim, ‘hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Ayda 70-80 bin TL harcamam var, kapı açılışım 70 bin.

Rahat duran biri değilim, krediler, mortgage’lar, ödemelerim çok. Ama fakirliği de bilen biriyim.

Aile olarak hem varlığı hem de yokluğu gördük. Villada, özel şoförü olan bir çocukluk geçirdikten sonra babam iflas etti. Lise ikinci sınıfa geldiğimde gece gazino ve çay bahçelerinde sahneye çıkıp, ud çalarak ailemi geçindirdim.

Cepte para olmadığı için okula bir saat yürüyerek gidip, günü tek bir simitle geçirdiğim günlerim oldu. Bugünleri görmüş bir insan nankörlük yapar mı? dedi.

Coşkun Sabah, Twitter hesabını kapatacağını söyledi VİDEO