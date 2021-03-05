Bitlis'te bir helikopter kaza kırıma uğramış ve 11 askerimiz şehit olmuştu. Helikopterin Cougar tipi bir genel maksat helikopteri olduğu belirtildi. Peki, Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada düşen helikopterin Cougar tipi bir genel maksat helikopteri olduğu bildirildi.

Bunun üzerine, vatandaşlar tarafından Cougar tipi helikopterin özellikleri gibi detaylar araştırma konusu oldu.

Peki, Cougar tipi helikopterin özellikleri neler? Cougar tipi helikopter hangi ülkeye ait? Cougar tipi helikopter hakkında detaylar..

COUGAR TİPİ HELİKOPTER HANGİ ÜLKEYE AİT?

Eurocopter adıyla da bilinen Cougar tipi helikopter, Fransız menşelidir. Cougar'lar Türkiye, Fransa, Almanya ve İspanya dahil birçok ülkenin ordusu tarafından kullanılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 1996 yılında giren AS-532UL Cougar tipi helikopterler, Genel Maksat Helikopteri'dir.

Genellikle arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde kullanılan Cougar'lar ile bazı durumlarda terörle mücadele harekatlarına da personel ve malzeme sevki yapılmaktadır.

COUGAR TİPİ HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'yi yasa boğan üzücü olayın ardından Cougar tipi helikopter ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle teknik özellikleri merak konusu oldu.

Cougar tipi helikopterin özellikleri şu şekildedir:

3 mürettebata sahip

Helikopter, 9 ton yüklü kalkış ağırlığına sahiptir. Helikopterin gücü, çift motorla sağlanmaktadır. Mürettebat 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır.

20 personel taşıma kapasitesi

Helikopter, ortalama 20 personel taşıyabilmektedir. Ancak bu sayı, hava sıcaklığına ve bulunulan rakıma göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Bitlis'te meydana gelen kazada da helikopterin içinde çok sayıda asker bulunuyordu.

Çok sayıda ordunun tercihi

Cougar'lar Türkiye, Fransa, Almanya ve İspanya dahil çok ülkenin ordusu tarafından kullanılmaktadır.